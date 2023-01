Autokraker in Utrecht aangehouden nadat eigenaar van het voertuig alarm slaat

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een autokraker op de Springweg in Utrecht aangehouden, die op heterdaad werd betrapt door de eigenaar van de auto. De verdachte zit vast op het bureau en de eigenaar van de auto heeft de gestolen spullen weer terug.

“Tijdens deze nachtdienst kregen wij de melding dat er werd ingebroken in een personenauto op de Springweg”, schrijft de Utrechtse politie in een bericht op sociale media. “De melder zag hoe een autokraker bezig was in zijn auto en belde hierop direct de politie.”

Volgens de agenten kon de eigenaar een goed signalement van de autokraker geven. Die was er ondertussen vandoor gegaan, in het bezit van een tas uit de auto. Met het signalement van de auto-eigenaar kon de politie de verdachte via cameratoezicht volgen.

De autokraker kon even later worden aangehouden, en is daarop meegenomen naar het politiebureau. De buitgemaakte tas had de autokraker niet meer bij zich. Die werd teruggevonden op de vluchtroute en is weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.