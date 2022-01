Autokraker op Vleutenseweg in Utrecht door meerdere mensen op heterdaad betrapt

De politie heeft op de Vleutenseweg in Utrecht een autokraker aangehouden nadat meerdere mensen gezien hadden dat hij inbrak in een auto.

Meerdere agenten kwamen op de melding van de autoinbraak af. Eenmaal op de Vleutenseweg aangekomen, wisten de getuigen een goed signalement van de autokraker door te geven.

Tekst loopt door onder de foto

Uiteindelijk werd de autokraker door agenten gezien in een andere auto op de Vleutenseweg, vlakbij de plek waar hij als eerst had ingebroken. De autokraker is aangehouden door de politie en de recherche doet onderzoek naar de zaak.