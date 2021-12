Automobilist schopt 19-jarig slachtoffer van aanrijding op de Jan Cornelisz. Maylaan in Utrecht

Op de Jan Cornelisz. Maylaan in Utrecht is in de nacht van 24 op 25 december een 19-jarige fietser aangereden en vervolgens geschopt door de bestuurder van de auto. Hij liep ernstig beenletsel op, meldt de politie.

De aanrijding gebeurde tussen 0.30 en 0.55 uur. Na de aanrijding stapte de bestuurder uit en schopte het slachtoffer dat hij even daarvoor had aangereden. Het 19-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen.

De automobilist is er in zijn auto vandoor gegaan. Volgens de politie is niet duidelijk in welke richting hij reed, maar het slachtoffer wist wel een signalement van de vermoedelijke dader door te geven.

De politie is nog op zoek naar getuigen van het voorval. Mensen die tussen 0.30 en 0.55 uur iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Jan Cornelisz. Maylaan, kunnen contact opnemen met de politie.