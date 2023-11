Automobilist wordt in Utrecht twee keer aangetikt door andere bestuurder en daarna belaagd met pepperspray

Een 24-jarige automobilist werd afgelopen woensdag tot twee keer toe in Utrecht door een man in een andere auto van achteren aangetikt. Toen het slachtoffer wilde stoppen om samen met de man een schadeformulier in te vullen, spoot hij met pepperspray in haar gezicht en ging hij ervandoor.

De 24-jarige vrouw reed woensdag rond 15.00 uur op de Marnixlaan. In haar spiegel zag ze een grijze Volkswagen Polo die haar wilde passeren, maar op dat moment lukte dat niet. Vervolgens werd de vrouw van achteren aangetikt en niet veel later gebeurde dat nog een keer.

De bestuurder stapte uit om de schade te bekijken en een schadeformulier in te vullen, maar de man besloot door te rijden. De vrouw reed achter de man aan en bij de Albert Schweitzerdreef stopten ze allebei. De man is uitgestapt, trok vervolgens het portier van de vrouw open en spoot vermoedelijk pepperspray in het gezicht van het slachtoffer. Daarna vertrok hij weer.

“De vrouw is ontzettend geschrokken, maar wist de man goed te omschrijven. Aan de hand daarvan hopen wij met mensen in contact te kunnen komen, die ons meer kunnen vertellen”, aldus de politie. Bekijk hier het signalement van de verdachte.