Autoriteiten krijgen vaste plek aan Straatweg om criminaliteit aan te pakken: ‘Wij zijn er en wij zien jullie’

Vanwege de ‘hardnekkige’ criminaliteit op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is besloten dat onder meer de politie en de straatconciërge een vast pand krijgen in de straat. Hiermee moeten zij makkelijker te bereiken zijn voor bijvoorbeeld ondernemers en bewoners. Ook weten de personen met slechte intenties dat ze in de gaten gehouden worden, is het idee.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ondermijnende criminaliteit op de Amsterdamsestraatweg ‘hardnekkig’ is en een ‘systematisch en veelzijdig’ karakter heeft. “Illegaal gokken, drugscriminaliteit, (wapen)geweld, illegale prostitutie, zorgfraude en criminele of verdachte investeringen in vastgoed zijn voorkomende vormen.”

Een onderzoek van Bureau Broekhuizen uit 2021 laat daarnaast zien dat de straat bovengemiddeld scoort op criminele inmenging. “De lokale criminele aanwezigheid gaat samen met bovenlokale criminele contacten en conflicten. Stromannen, spotters en straatdealers zijn actief op de ASW”, aldus het college.

Maatregelen

Vanwege deze problemen zijn al een aantal maatregelen genomen. Zo is op de Amsterdamsestraatweg een speciale gebiedsmanager ondermijning aan het werk. Ook voert het Bestuurlijk Utrechts Interventie Team (BUIT) gerichte controles uit op plekken langs de straat en wordt er extra handhaving ingezet in het gebied.

Om een beter beeld te krijgen van wat zich achter de gevels afspeelt, wordt de informatie die binnenkomt uit bijvoorbeeld meldingen en controles volgens de gemeente nog beter geanalyseerd en geduid. Tot slot vindt minimaal drie keer per jaar een controle plaats waar de politie, belastingdienst, arbeidsinspectie, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de FIOD aan meedoen.

Vaste plek

Maar nu wordt nog een stap gezet om de hardnekkige criminaliteit te bestrijden. Halverwege dit jaar nemen onder andere de gebiedsmanager ondermijning, de politie, de vastgoedregisseur en de straatconciërge intrek in het pand aan de Amsterdamsestraatweg 210 zodat zij een vaste plek in de straat hebben.

Dit pand ligt midden in het gebied van de straat dat onder het vergrootglas ligt en zorgt volgens de gemeente voor een laagdrempelig contact met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. “Voor zowel de good guys als de bad guys is zichtbaar: wij zijn er en wij zien jullie.”