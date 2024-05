Auto’s op parkeerplaats van woningcorporatie Woonin twee keer slachtoffer van bandenprikker; politie zoekt dader

Op het parkeerterrein van woningcorporatie Woonin aan de Koningin Wilhelminalaan in Utrecht zijn in twee weekenden in april de banden van meerdere auto’s lek gestoken. De politie denkt dat dezelfde persoon hiervoor verantwoordelijk is en is nog op zoek naar de dader.

De eerste keer dat het raak was, was in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 april. Een ‘baldadige man’ sloop volgens de politie het parkeerterrein van Woonin aan de Koningin Wilhelminalaan op, om daar de banden van alle auto’s die op het parkeerdek stonden lek te steken. Het gaat om vijftien auto’s, waarvan bij één auto ook een ruit werd vernield.

Drie weken later sloeg de bandenprikker weer toe. In de nacht van zondag 28 op maandag 29 april moesten opnieuw de banden van meerdere auto’s op het parkeerterrein het ontgelden.

De politie heeft beelden van de incidenten, waarop één verdachte te zien is die beide keren vrijwel dezelfde kleding draagt. Dat maakt dat de politie denkt dat het om dezelfde dader gaat. Er is een signalement van de man verspreid en de politie hoopt in contact te komen met getuigen of mensen met camerabeelden.