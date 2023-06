Bedreiging met vuurwapen in Utrecht mondt uit in politieachtervolging tot bij Antwerpen

De politie heeft donderdag een 35-jarige verdachte vanuit Utrecht achtervolgd tot bij Antwerpen na een bedreiging met een vuurwapen. De verdachte botste in Antwerpen op een vrachtwagen en kon worden aangehouden.

De politie kreeg donderdag rond 8.25 uur een melding van een ernstige bedreiging aan de Ina Boudier Bakkerlaan in Utrecht. De verdachte zou het slachtoffer in de straat hebben klemgereden en vervolgens hebben bedreigd met een vuurwapen. De politie vermoedt dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer.

Na de bedreiging ging de verdachte er over de A27 vandoor, waarop de politie de achtervolging inzette. De verdachte ging de grens over en reed over de E34 naar Antwerpen, waarop ook de Belgische politie bij de klopjacht aansloot.

Ter hoogte van Antwerpen botste de verdachte uiteindelijk achter op een vrachtwagen. Hij kon door de politie worden ingerekend. De verdachte is een 35-jarige man uit Amersfoort.