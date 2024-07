Bedreiging met vuurwapen in Utrecht; politie zoekt getuigen

Een 26-jarige man uit Hilversum kwam vrijdagavond naar Utrecht om zijn motorfiets te verkopen. Rond 19.00 uur belde hij aan bij een adres aan de niet op de hoogte van de afspraak. Kort daarop verscheen een man met een vuurwapen, dat hij richtte op het slachtoffer. De man uit Hilversum wist te ontkomen en de verdachte liep richting het viaduct on de Stelviobaan. De politie is nu een onderzoek gestart naar het incident en de roept daarbij de hulp in van anderen. Bekijk hier het signalement van de verdachte.

