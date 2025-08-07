Bedreiging met vuurwapen nabij Amsterdamsestraatweg in Utrecht; politie zoekt getuigen

Een persoon is woensdagavond bedreigd met een vuurwapen in de Hermannus Elconiusstraat in Utrecht. Even later hebben agenten twee verdachten gearresteerd. De politie is vanwege het onderzoek naar de zaak op zoek naar getuigen.

Het incident gebeurde rond 19.30 uur. Het slachtoffer werd bedreigd met een vuurwapen in de Hermannus Elconiusstraat, een straat die parallel loopt aan de Amsterdamsestraatweg.

Vlak na het voorval werd de politie gealarmeerd en met behulp van een hondengeleider konden even later twee verdachten worden aangehouden. Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Hilversum en een 26-jarige man uit Maarsbergen.

Vuurwapen

Vanwege het onderzoek werd de omgeving van de Amsterdamsestraatweg afgezet. “Het vuurwapen werd diezelfde avond door de speurhond in de omgeving aangetroffen. De straat werd rond 21.45 uur weer vrijgegeven”, schrijft de politie.

Tot slot zegt de politie graag in contact te komen met getuigen. “Ook camerabeelden uit de omgeving zijn bruikbaar voor het onderzoek.”