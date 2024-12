Bejaarde vrouwen opgelicht en tientallen laptops gestolen; politie Utrecht zoekt daders

De politie is op zoek naar meerdere verdachten in verschillende zaken. Zo zijn twee bejaarde vrouwen opgelicht en is er bij een bedrijf ingebroken. De incidenten deden zich allen voor in oktober, maar de politie deelt nu de beelden van de daders.

Één van de oplichters benaderde een 88-jarige Utrechtse vrouw via haar huistelefoon. De man deed zich voor als de politie, en zei de sloten van de vrouw te willen controleren. Eenmaal aangekomen vroeg hij om contant geld en sieraden. Hij zou de juwelen van de vrouw fotograferen in zijn auto zodat deze herkend zouden worden, mochten ze gestolen worden. De vrouw heeft al haar sieraden meegegeven, maar de man is nooit meer teruggekomen. Ze is slachtoffer van een zogenoemde babbeltruc.

Een dag later werd een 76-jarige vrouw op vergelijkbare manier opgelicht. De bejaarde vrouw werd op haar huistelefoon gebeld door de ‘politie’. Niet veel later stond er iemand voor de deur die zich voordeed als agent. Hij nam cashgeld en de bankpas van de vrouw mee. In Utrecht en Nieuwegein pinde hij vervolgens voor 2.100 euro.

Ook bedrijven ontkwamen niet aan criminaliteit. Zo slopen er drie mannen op 15 oktober een gebouw binnen aan het Herculesplein. Eenmaal binnen sloegen zij hun slag. Er werden 25 laptops meegenomen ter waarde van ruim 20.000 euro. Geen van hen is nog aangehouden.

Waarschuwing

In Utrecht zijn er dit jaar al vaker meldingen binnengekomen van nepagenten die ouderen oplichten. De politie waarschuwt voor het gevaar en de sluwheid van nepagenten. Zo komen politieagenten nooit langs voor een pinpas of pincode. Ook komen zij niet langs voor het fotograferen van kostbare eigendommen, of het ophalen van pinpassen, cashgeld en kostbaarheden. Politieagenten moeten desgevraagd ook altijd een geldig politielegitimatiebewijs kunnen tonen.

De man die op 16 oktober bij de bejaarde vrouw juwelen en cashgeld meenam.

De man die op 17 oktober bij de bejaarde vrouw cashgeld en een bankpas meenam.

Het drietal mannen dat op 15 oktober vijfentwintig laptops ter waarde van ruim 20.000 euro meenam.