Bekijk hier de beelden van de enorme explosie tijdens de jaarwisseling in de Utrechtse buurt Tolsteeg

Er zijn beelden verschenen van de grote explosie die tijdens de jaarwisseling in de Utrechtse buurt Tolsteeg veel schade heeft veroorzaakt. Dinsdag liet de politie nog weten dat het incident wordt onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken of er een mogelijk verband is met een inbraak later die avond.

Terwijl veel Utrechters het nieuwe jaar aan het inluiden waren was er vlak na de jaarwisseling, rond 00.12 uur om precies te zijn, een ‘enorme’ knal te horen nabij de kruising van de Topaaslaan en de Robijnlaan in de Utrechtse buurt Tolsteeg.

Mensen die buiten naar het vuurwerk aan het kijken waren en dit ook filmden zagen van een afstand een ‘brandje’. Niet veel later was er op de plek van de brand een enorme explosie te zien. Deze beelden heeft de politie op sociale media gedeeld en zijn hieronder te zien.

Schuur

De explosie heeft volgens de politie veel schade veroorzaakt in de omgeving. “Ondanks de omvang van de schade, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Onder de bewoners is veel angst losgemaakt door de explosie”, aldus de politie.

Later die nacht is er ook ingebroken in een tuinschuur aan de Topaaslaan. De politie onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen de explosie en de inbraak, en vraagt getuigen zich te melden.