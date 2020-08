Beschoten autokrakers horen straf eisen

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf geëist tegen de verdachte die in februari dit jaar inreed op de politie bij winkelcentrum Overvecht. Agenten losten meerdere schoten bij het incident. De man hoorde 24 maanden celstraf tegen zich eisen, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Een medeverdachte, die alleen wordt verdacht van auto-inbraak, hoorde een eis van 180 uur werkstraf.

In februari dit jaar werden twee autokrakers op heterdaad betrapt bij winkelcentrum Overvecht. Toen de verdachten vluchtten reed een van de twee in op een politieagent. Vervolgens werd het vuur geopend door de politie.

Een video van de schietpartij. Tekst gaat verder onder beelden.

Zojuist in Utrecht Overvecht: meerdere schoten gelost bij het winkelcentrum. Vannacht was het ook raak even verderop. (Video via huisgenoot.) #Utrecht #Overvecht pic.twitter.com/5CH4mViFyX

