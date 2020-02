Bewoner gewond na woningoverval Utrechtse Griftstraat

Een bewoner van een woning aan de Griftstraat in Utrecht is zondagmiddag rond 15.00 uur gewond geraakt tijdens een overval. De daders zijn nog voortvluchtig.

Een oplettende buurtbewoner zag dat meerdere personen zich verdacht ophielden bij de woning en dacht dat er sprake was van een inbraak. De politie werd gealarmeerd en uiteindelijk bleek het te gaan om een woningoverval.

Toen de agenten bij het huis arriveerden waren de daders al gevlucht. Ze zijn met de buit in de richting van de Graanstraat weggerend. Mogelijk gaat het om vier jongens die rond de 16 jaar oud zijn. Tijdens de overval droegen ze capuchons.

De bewoner is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de woningoverval.