Bewoner op leeftijd overvallen op de Kasaidreef in Utrechtse wijk Overvecht

De politie is bezig met onderzoek naar een woningoverval in de Utrechtse wijk Overvecht.

Dinsdagavond werd aan de Kasaidreef in die wijk een bewoner op leeftijd overvallen in een woning. Het slachtoffer was volgens de politie erg ontdaan en is opgevangen door agenten en medewerkers van de GGD.

Mensen die tips hebben over de overval kunnen zich melden bij de politie.