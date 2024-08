Bewoners vastgebonden tijdens woningoverval in Utrecht

De bewoners van een huis in Vleuten in Utrecht zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vastgebonden door twee of drie overvallers. De politie is nu op zoek naar getuigen en meer informatie over het misdrijf.

Rond 0.45 uur kwam een van de bewoners van het huis aan de Beeldentuinlaan in Vleuten thuis. Op dat moment werd hij overlopen door twee of drie mannen, die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden.

In de woning werden alle bewoners vastgebonden. Na een tijdje gingen de overvallers er weer met de buit vandoor. Wat zij hadden gestolen is niet bekendgemaakt.

“De bewoners zijn uiteraard erg geschrokken en de politie wil graag weten wie die mannen zijn. Heb jij rond middernacht twee of drie mannen in het zwart gekleed zien rondlopen en/of rondhangen in de omgeving van de Beeldentuinlaan? Of heb jij camerabeelden rond dat tijdstip in de omgeving van de Beeldentuinlaan? Neem dan contact met ons op”, schrijft de politie.