Bij beroving buitgemaakte camera van RTV Utrecht teruggevonden in kruipruimte

De camera die twee weken geleden werd gestolen bij de beroving van journalisten van RTV Utrecht is terecht. Het apparaat en het statief zijn teruggevonden in de kruipruimte van een flat aan de Gasperilaan in Kanaleneiland, meldt de omroep maandag.

Een cameraman en verslaggever van RTV Utrecht waren op maandag 13 juni op de Australiëlaan om verslag te doen van de onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug toen ze beroofd werden door twee jongens. De cameraman werd daarbij in zijn gezicht geslagen. De verdachten zijn volgens RTV Utrecht gefilmd door beveiligingscamera’s aan de Rooseveltboulevard.

De gestolen camera was nog altijd vermist, maar blijkt nu dus teruggevonden te zijn in de kruipruimte van de flat in Kanaleneiland. De camera is volgens RTV Utrecht onbeschadigd, maar wel ontbreekt de zogenoemde WMT-zender ter waarde van zo’n 10.000 euro.