Bijna 1000 bestuurders beboet voor rijden onder invloed in Utrecht

In 2024 is het aantal bekeuringen voor rijden onder invloed flink toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiecijfers. In Utrecht werden 957 bestuurders op de bon geslingerd omdat ze onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur zaten.