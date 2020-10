Bijna alle verdachten van rellen in Kanaleneiland aangehouden; Politie zoekt nog twee personen

De politie heeft 20 van de 22 verdachten van de rellen in Kanaleneiland aangehouden. Op de avond van de rellen in augustus werden al ruim vijftig mensen opgepakt en na onderzoek van de politie volgden in de maanden daarna nog twintig aanhoudingen. De laatste twee verdachten worden nog gezocht.

Nadat op 14 augustus via sociale media oproepen waren gedaan om te rellen, verzamelden jongeren zich in Kanaleneiland. In de wijk werden vernielingen aangericht en de jongeren waren gewelddadig tegen de politie. Die avond werden ruim vijftig jongens aangehouden voor uiteenlopende overtredingen, zoals het niet kunnen tonen van een identificatiebewijs of weigeren om weg te gaan.

Camerabeelden

Uit de analyse van camerabeelden en getuigenverklaringen kwamen nog eens 22 verdachten naar voren. De politie bracht beelden naar buiten van de acht jongens die niet gelijk konden worden aangehouden. Een aantal verdachten meldde zich vervolgens bij de politie, anderen werden door hun ouders naar het politiebureau gebracht. Alle twintig verdachten die werden opgepakt, zijn tussen de 13 en 19 jaar oud. Ze komen bijna allemaal uit Utrecht. Twee verdachten worden nog steeds gezocht, maar de politie verwacht ook hen snel aan te kunnen houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt in elk geval achttien van de later aangehouden verdachten voor hun rol in de rellen. Ze worden onder meer verdacht van vernieling, openlijk geweld, brandstichting en diefstal. Deze verdachten moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. De dossiers van zestien van de verdachten die op de avond zelf werden aangehouden, zijn overgedragen aan het OM dat zal beslissen over hun vervolging. Drie jongens worden verdacht van opruiing via sociale media. Het onderzoek naar die verdachten loopt nog.