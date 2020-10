‘Binnenvaartschippers in Utrechtse wijk Kanaleneiland vaak doelwit van inbrekers’

Binnenvaartschippers die aangemeerd liggen bij de Utrechtse wijk Kanaleneiland zouden al jaren het doelwit zijn van inbrekers. Verschillende politieke partijen vragen nu om actie.



Schuttevaer, een medium dat zich richt op de maritieme sector, schreef eerder deze week dat de kade bij Kanaleneiland wordt ‘geteisterd door inbrekers’. Binnenvaartschippers zouden al minstens tien jaar te maken hebben met inbraken. De Algemeene Schippers Vereeniging heeft volgens Schuttevaer Rijkswaterstaat opgeroepen om de ligplaatsen in de Utrechtse wijk veiliger te maken.

Gemeente

De kade valt weliswaar onder beheer van Rijkswaterstaat, maar de gemeente moet zorgen dat het veilig is in het gebied. Uit schriftelijke vragen uit 2013 blijkt dat er al sinds 2007 sprake is van vernieling en inbraak bij aangemeerde binnenvaartschepen op het Amsterdam-Rijnkanaal.

In 2013 werden ook al een aantal maatregelen genoemd. Zo werd er toen gesproken over het benaderen van de schippers met advies over inbraakpreventie. Ook werd overwogen om omwonenden te vragen extra alert te zijn. In 2016 is door de PvdA zelfs geopperd om een hek langs de kade te bouwen.

2020

Het probleem lijkt echter nog niet te zijn verholpen. De Utrechtse VVD, PvdA, SP en ChristenUnie vragen nu om opheldering. Zo willen ze weten hoeveel inbraken er de afgelopen jaren aan de kades zijn geweest.

Ook zijn de partijen benieuwd of bekend is wie de inbrekers zijn. “Zijn het jongeren of volwassenen uit de buurt of juist van buiten de buurt? Indien het jongeren of volwassenen uit de eigen buurt zijn, hoe worden deze bereikt of opgepakt?”

Tot slot willen de partijen weten of de in 2013 genoemde maatregelen ooit zijn toegepast en ook of er de afgelopen jaren nieuwe initiatieven zijn genomen.