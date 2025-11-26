Brand bij flat aan Cohenlaan in Utrecht vermoedelijk aangestoken; politie zoekt getuigen

De politie kreeg om 02.50 uur een melding van de brand in de wijk Tuindorp-Oost. Er was een grote vlam te zien bij de flat. Ter plaatse bleek de deur van de centrale hal van het pand volledig verwoest door het vuur. Ook het plafond van het portiek heeft brandschade. Een woordvoerder van de politie meldt dat bij de brand geen slachtoffers zijn gevallen.

De politie is meteen een onderzoek gestart en heeft ook buurtonderzoek gedaan. Daarbij is gezocht naar camerabeelden. De politie benadrukt tot slot dat zij de hulp van getuigen goed kan gebruiken.