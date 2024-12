Brand in Utrechtse woning mogelijk veroorzaak door hennepkwekerij; 40-jarige man opgepakt

Bij het bestrijden van een brand in een woning in de Utrechtse wijk Overvecht stuitte de brandweer op een hennepkwekerij. De politie zegt er rekening mee te houden dat het vuur vanwege de plantage is ontstaan.