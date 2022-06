Brand in woning van net opgepakte vuurwapengevaarlijke man uit Utrecht

In een huis aan het Spinozaplantsoen in Utrecht heeft iemand in de nacht van dinsdag op woensdag brand gesticht. Even daarvoor werd de vuurwapengevaarlijke bewoner door een arrestatieteam van de politie in de woning gearresteerd.

Op dinsdagmiddag kwam rond 17.45 uur bij de politie de melding binnen dat een persoon zou zijn bedreigd met een vuurwapen door een bewoner van een huis aan het Spinozaplantsoen. Agenten die poolshoogte kwamen nemen spraken de man aan, maar hij wilde niet meewerken en verschanste zich in zijn woning.

Vanwege de situatie en het mogelijke vuurwapen werd een arrestatieteam ingeschakeld. De agenten van het team konden de man aanhouden. Later werd in de woning een vuurwapen gevonden dat in beslag is genomen.

Brand

Een paar uur later, rond 02.40 uur, kwam de melding binnen dat in het huis van de verdachte brand was uitgebroken. Enkele direct omwonenden werden vervolgens geëvacueerd. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie doet momenteel onderzoek in het huis en is daarnaast ook bezig met een buurtonderzoek. Wel schrijft de politie al dat er sprake is van brandstichting.

Daarnaast wordt gekeken of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. De politie roept getuigen en personen met meer informatie op zich te melden.