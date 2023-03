Brandstichting en ‘harde klap’ bij pand in De Meern in Utrecht; politie zoekt getuigen

Bij een pand aan de Van Lawick van Pabstlaan in De Meern in Utrecht is brandgesticht. Het incident gebeurde in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 maart. De politie onderzoekt de zaak en verzoekt getuigen om zich te melden.

Rond 02.59 uur werd bij een pand aan de Van Lawick van Pabstlaan een harde klap gehoord. Donderdagochtend ontdekte men dat er brand was gesticht bij de voordeur van het pand. De politie heeft inmiddels een buurtonderzoek verricht, maar het is nog niet bekend wat het motief is voor de brandstichting.

De recherche is op zoek naar eventuele getuigen en beeldmateriaal van het incident. Ze vragen dan ook aan mensen om contact op te nemen, mochten zij meer informatie hebben.