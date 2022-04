Broers in Utrecht steken elkaar met messen; rechter geeft één broer zes jaar celstraf en andere wordt niet meer vervolgd

Een familievete escaleerde vorig jaar in Utrecht zodanig dat twee broers elkaar hebben gestoken. Een van de broers is nu veroordeeld voor poging tot moord, moet zes jaar de cel in en heeft tbs opgelegd gekregen. De andere broer wordt verder niet meer vervolgd omdat hij uit noodweer gehandeld heeft.

Een van de broers, een 56-jarige man, kwam op 27 mei 2021 naar de woning van zijn moeder in Utrecht. Op dat moment waren zijn twee broers daar ook. Op camerabeelden is te zien hoe hij binnen een half uur met zijn fiets aankomt, die parkeert en een paar keer heen en weer loopt.

Als het slachtoffer, een broer van de 56-jarige man, vanuit de woning van hun moeder wat spullen naar beneden wil brengen, ziet hij opeens zijn broer aan komen stormen. Die steekt hem direct met een mes in zijn nek. De broers vallen van de trap en er ontstaat op straat een worsteling. De derde broer schiet te hulp door met een mes in de rug van zijn 56-jarige broer te steken. Vlak daarna arriveert de politie.

Poging moord

Volgens de rechtbank is in de zaak van de 56-jarige man sprake van poging tot moord. Hij had volgens de rechter een vooropgezet plan om zijn broer te doden. Op camerabeelden is te zien dat hij om 22.52 uur voor het eerst bij de woning te zien is. Daar fietst en loopt hij een paar keer voorbij. Om 23.22 uur stuurt hij zijn vriendin nog een berichtje met de tekst ‘bel me even niet oke’. Een minuut later komt hij plotseling tevoorschijn, versnelt zijn looppas en een paar seconden later is de worsteling van de twee broers te zien.

Op het aangetroffen mes waarmee de broer in zijn nek is gestoken, zat dna van de verdachte. De rechtbank veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van zes jaar. Omdat de man in het verleden vaker is veroordeeld voor geweldsdelicten, met name gericht op zijn familie, en omdat sprake is van een stoornis, legt de rechtbank ook tbs met dwangverpleging op. De straf is conform de eis van de officier van justitie.

Ontslag van alle rechtsvervolging

De rechtbank ontslaat de 54-jarige broer van alle rechtsvervolging. Hij mocht zijn broer verdedigen tegen de aanval door de andere broer, daarbij zou ook sprake zijn van hevige emoties en angst. Gelet op de jarenlange agressie en geweld richting zijn familie, vreesde hij nu echt voor het leven van zijn broer. Deze omstandigheid maakt dat de man niet strafbaar is.

Het is volgens de rechter begrijpelijk dat hij zijn broer te hulp schoot, maar de rechtbank zei daar wel bij, dat hij daarin eigenlijk te ver ging. Hij bleef zijn broer steken, ook toen de dreiging voorbij was. Dit had hij zich eerder moeten realiseren.

