Bromfietser aangehouden met 32 zakjes drugs in Utrechtse wijk Overvecht

De politie heeft zondag na een achtervolging een bromfietser aangehouden in de Utrechtse wijk Overvecht. De bestuurder bleek 32 zakjes softdrugs bij zich te hebben en reed vermoedelijk zelf onder invloed van drugs.

De politie wilde de bromfietser controleren op zijn rijbewijs. Toen de bestuurder daar lucht van kreeg, ging hij ervandoor. Met meerdere eenheden zette de politie de achtervolging in. Na een lange achtervolging verloor de bestuurder van de bromfietser de macht over het stuur en probeerde er rennend vandoor te gaan. “Helaas voor hem waren wij sneller en konden de verdachte na een tijdje in de kraag vatten”, aldus politie Utrecht-Noord op sociale media.

De bromfietser bleek 32 zakjes softdrugs bij zich te hebben en werd direct aangehouden voor bezit en mogelijk handel van softdrugs. Ook reed de bestuurder met een ingevorderd rijbewijs. De politie vermoedde daarnaast dat de bromfietser reed onder invloed van drugs, maar de verdachte weigerde medewerking aan het afnemen van een bloedproef.

Voor alle zaken moet de verdachte zich verantwoorden bij de officier van justitie.