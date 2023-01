Burgemeester Dijksma sluit beschoten woning aan Pieter d’Hontlaan in Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma heeft woensdag besloten een woning aan de Pieter d’Hontlaan in Utrecht voor dertig dagen te sluiten. Het huis werd in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten.

De woning in de wijk Leidsche Rijn werd in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 01.30 en 02.00 uur beschoten. In ieder geval in een raam op de eerste verdieping zit een mogelijk kogelgat. Het is niet duidelijk of er ten tijde van de beschieting iemand thuis was. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De burgemeester heeft nu besloten om de woning voor dertig dagen te sluiten, omdat het incident gezorgd heeft voor ‘een ernstige verstoring van de openbare orde’. “De sluiting van de woning heeft tot doel de openbare orde te herstellen door een periode van rust en het risico op herhaling en wanordelijkheden te voorkomen.” Volgens de gemeente zijn er, naast de sluiting, ook andere ‘zichtbare en onzichtbare’ maatregelen genomen.