Burgemeester Dijksma sluit door groep beschoten woning aan Berezinadreef in Utrechtse wijk Overvecht

Burgemeester Sharon Dijksma heeft vrijdag besloten om de beschoten woning aan de Berezinadreef in de Utrechtse wijk Overvecht voor dertig dagen te sluiten. De woning werd in de nacht van donderdag op vrijdag aan twee kanten onder vuur genomen.

De melding van de schietpartij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.50 uur binnen bij de politie. In het huis lagen een moeder een twee kinderen te slapen, toen de moeder wakker schrok van het gerinkel van gebroken glas. De moeder keek vervolgens uit het raam en zag dat een groep van drie tot vijf personen met een vuurwapen op de woning schoot.

Beide kanten van de woning zijn onder vuur genomen en de politie heeft rondom en in de woning kogelhulzen aangetroffen. Burgemeester Sharon Dijksma heeft besloten de woning voor dertig dagen te sluiten. “Gelet op de ernstige aantasting van de openbare orde en veiligheid door dit incident en de kans op herhaling wordt de woning gesloten voor de duur van 30 dagen.”

De politie is ondertussen nog op zoek naar de daders van de beschieting. Een deel van de groep zou te voet gevlucht zijn in de richting van winkelcentrum Overkapel, terwijl het andere deel er in een kleine donkere personenauto vandoor ging. Mensen met meer informatie of camerabeelden kunnen contact opnemen met de politie.