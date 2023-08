Burgemeester Dijksma sluit theehuis in Utrecht waar dinsdagnacht steekpartij was voor dertig dagen

Burgemeester Sharon Dijksma heeft besloten theehuis Al-Asdekaa aan de Marco Pololaan in Utrecht dertig dagen te sluiten. In het theehuis was in de nacht van maandag op dinsdag een steekpartij, waarbij drie mensen gewond raakten.

De politie heeft direct na het steekincident drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren. In het vragenuur werden door de partijen Volt, VVD, CDA en Stadsbelang Utrecht vragen gesteld over het incident. Ze wilden onder meer van de burgemeester weten of duidelijk is wat de aanleiding van de steekpartij was en of er cameratoezicht is.

Dijksma gaf aan dat het strafrechtelijk onderzoek nog in volle gang is en dat daarbij ook wordt onderzocht wat de aanleiding is geweest. “Ik ben niet in staat om daar nu al nadere mededelingen over te doen”, aldus Dijksma. Over mogelijk cameratoezicht zei Dijksma dat er nog niet eerder incidenten of structurele overlast zijn geweest die ‘de inzet van een openbareordecamera rechtvaardigen’. Dijksma sluit overigens niet op voorhand uit dat er in de toekomst wel een camera komt.

Toch heeft de burgemeester wel besloten om maatregelen te nemen. “Op basis van de eerste bevindingen van het politieonderzoek, waar ik zoals gezegd geen nadere mededelingen over mag doen, heb ik wel besloten om het theehuis tijdelijk, en dat is voor dertig dagen, te sluiten.” Dijksma voegde daaraan toe te hopen dat dat onderdeel is van een breder pakket waarmee de rustig in de omgeving kan terugkeren.