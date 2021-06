Burgemeester Dijksma: ‘We hebben misschien wel een miljard euro nodig voor aanpak criminaliteit’

Burgemeester Sharon Dijksma zegt misschien wel een miljard euro nodig te hebben om de georganiseerde misdaad in Nederland aan te pakken. Daarnaast zegt ze dat het probleem van criminaliteit in Utrecht groter is dan veel mensen denken. De burgemeester deed deze uitspraken bij EenVandaag.

Dijksma, die deze maand een half jaar burgemeester van Utrecht is, heeft al sinds haar aantreden aangegeven dat ze de criminaliteit in de stad hartgrondig wil aanpakken. “Met name in Utrecht werkt drugshandel heel ontwrichtend”, zei Dijksma eind december vorig jaar bij het televisieprogramma Op1.

In maart zei ze aan dezelfde tafel dat de autoriteiten achter de feiten aan hobbelen als het gaat om de aanpak van deze vorm van criminaliteit. Dat zou onder andere komen doordat er niet genoeg geld beschikbaar is. De burgemeester riep het nieuwe kabinet dan ook op om meer middelen beschikbaar te stellen.

Nu zegt Dijksma dat het misschien wel gaat om een miljard euro om de problemen in het land aan te pakken. “In totaal is er misschien wel een miljard euro nodig. Niet alleen voor politie, niet alleen voor justitie, ook voor jongerenwerk. Zorg voor balans: niet alleen repressie maar ook preventie”, aldus Dijksma bij EenVandaag.