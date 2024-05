Burgemeester sluit woning aan Willem Frederik Hermansstraat in Utrecht na explosie

Burgemeester Sharon Dijksma heeft besloten een woning aan de Willem Frederik Hermansstraat in Utrecht tijdelijk te sluiten. Reden daarvoor is een explosie op 24 april.

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 april was er een explosie bij het appartementencomplex aan de Willem Frederik Hermansstraat in Leidsche Rijn. Daarna ontstond een brand, maar de schade aan het complex bleef beperkt tot de buitenkant. De politie vermoedde opzet en startte een onderzoek naar de dader of daders.

Burgemeester Sharon Dijksma besloot vanwege de explosie om de woning voor zeker dertig dagen te sluiten. De burgemeester kan daartoe onder meer besluiten als er gevaar is voor de openbare orde en de omgeving. Het komt meerdere keren per jaar voor dat een woning, bedrijf of garagebox gesloten wordt.