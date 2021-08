Burgemeester sluit woning Peetersdreef na vondst van drugs en vuurwapen

De burgemeester heeft besloten een woning aan de Peetersdreef in de Utrechtse wijk Overvecht te sluiten nadat daar in juni drugs, geld, een vuurwapen en spullen die wijzen op mogelijke drugshandel werden gevonden.

De politie was bezig met een onderzoek, waarin het vermoeden ontstond dat er drugs in het huis aan de Peetersdreef lagen. Op 15 juni deed de politie er een inval en werden onder meer de drugs, het geld en het vuurwapen gevonden. De spullen zijn toen in beslag genomen en er werd een 40-jarige Utrechter aangehouden.

Zes maanden

De spullen in de woning kunnen volgens de gemeente de openbare orde in gevaar brengen en een negatieve invloed op het woon- en leefkwaliteit hebben. De burgemeester heeft nu dus besloten om de woning en bijbehorende berging te sluiten. “Deze woning ligt in een al zeer kwetsbare wijk waar de gemeente, samen met onder andere politie, al geruime tijd bezig is om het tij te keren”, aldus de gemeente.

De sluiting is ingegaan op 2 augustus en duurt zes maanden. Vanavond, op 4 augustus, staan wijkagent Freek en een medewerker van het wijkbureau vanaf 19.00 uur bij het speeltuintje in de Peetersdreef. Buurtbewoners kunnen daar terecht met vragen over dit incident of praten over andere zaken die spelen in de buurt.