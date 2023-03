Cafetaria Chao nabij Oudenoord in Utrecht overvallen; politie zoekt naar twee verdachten

Cafetaria Chao aan de Oude Pijlsweerdstraat in Utrecht is zaterdagavond overvallen. De politie is op zoek naar twee verdachten die na het incident op een scooter zijn gevlucht.

De snackbar nabij Oudenoord werd zaterdagavond rond 22.30 uur overvallen. De twee daders waren volgens de politie donker gekleed en ook droegen zij bivakmutsen.

Na de overval gingen de verdachten er op een scooter vandoor. Het is niet bekend of er buit is gemaakt.

De politie vraagt mensen die iets gezien of gehoord hebben contact op te nemen.