Cel voor 49-jarige Utrechtse die agent bespuugde en zei dat ze corona heeft

Een 49-jarige vrouw uit Utrecht moet twee weken de cel in, omdat ze een agent heeft mishandeld en bedreigd met de dood. De vrouw heeft afgelopen week een politieagent bij de keel gegrepen en later de agent in het gezicht gespuugd en daarbij gezegd dat zij een corona-patiënt is.

Afgelopen woensdag reden de agenten naar de woning van de vrouw na een melding. Omdat de agenten geen contact kregen met de vrouw zijn zij met een slotenmaker de woning binnengegaan. Daar roken ze een sterke alcohollucht bij de vrouw.

Na een gesprek zei de vrouw tegen de agent: “Ik maak je af”. Daarna greep ze één van de agenten bij de keel. Later in het cellencomplex heeft de vrouw aangegeven dat zij een corona-patiënt is. Daarna spuugde zij de agent in haar gezicht.

Sociaal isolement

Op zitting heeft de vrouw aangegeven dat zij zich niets van de bewuste woensdag kan herinneren omdat zij onder invloed was van alcohol. De politierechter vindt het extra kwalijk dat de vrouw juist in deze tijd de agent mishandeld heeft. De agent zit op dit moment in een sociaal isolement, zij kan geen contact hebben met haar familie omdat zij niet weet of zij besmet is.

Dat de vrouw aangeeft dat zij geen corona heeft en nog geen symptomen daarvan vertoont maakt dat niet anders. Volgens de officier moet het spugen worden gekwalificeerd als bedreiging, maar de politierechter vindt de juridische kwalificatie mishandeling meer op zijn plaats. Naast de celstraf moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen.