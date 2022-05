Celstraf en boete geëist tegen Utrechtse zorgfraudeurs die ruim 9 ton buitmaakten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft verschillende celstraffen en boetes geëist in een zorgfraudezaak tegen onder meer Utrechtse verdachten. Het gaat om vier verdachten uit Utrecht en Amersfoort. Hun organisatie sluisde 923.823 euro aan zorggeld weg.

Drie van de verdachten hoorden 24 maanden cel tegen zich eisen en ontzetting van het recht om een beroep in de zorgverlening uit te oefenen. Voor de andere verdachte was 15 maanden cel de eis. Tegen de organisatie die zij op hadden gezet voor de fraude werd een boete van 740.000 euro geëist. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.

Volgens het OM is er in de regio Midden-Nederland de afgelopen jaren meerdere keren sprake geweest van zorgfraude. Geld dat bestemd was voor zorg kwam daarbij terecht in de zakken van fraudeurs.

De werkwijze van de fraudeurs verschilde in meer of mindere mate. Maar de uitkomst is telkens gelijk: geld dat bestemd was voor zorg kwam in de zakken van de fraudeurs terecht. Het OM ziet een werkwijze waarbij het zorggeld op basis van valse facturen wordt betaald aan branchevreemde organisaties, malafide uitzendbureaus of niet bestaande bedrijven waarna het geld contant wordt gemaakt en in de zakken van de fraudeurs verdwijnt. De valse facturen zouden de fraudeurs vervolgens richting zorgverzekeraars en/of toezichthouders kunnen gebruiken als verantwoording dat de zorg daadwerkelijk was geleverd.

Uitblinken in vaagheid

De ruim negen ton die deze organisatie buitmaakte, werd uitbetaald aan dertien bedrijven die branchevreemde werkzaamheden verrichten en/of geen personeel hadden. “De facturen blonken uit in vaagheid”, zegt de officier van justitie. “Zij vermeldden niet waaruit de aan de organisatie verleende zorgdiensten zouden hebben bestaan, hoeveel van die diensten geleverd zouden zijn en tegen welk tarief.”

“En ook in de administratie zijn geen bijlagen, afspraken of andere informatie ter onderbouwing van de facturen aangetroffen. De facturen en het opnemen daarvan in de administratie had kortom maar één doel: het op papier creëren van een werkelijkheid die op geen enkele wijze correspondeerde met de reële werkelijkheid.”