Celstraf en rijontzegging geëist voor aanrijden verkeersregelaar tijdens Skate Parade Utrecht

Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 14 weken en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar geëist tegen een 24-jarige Utrechter die in augustus 2018 een verkeersregelaar aanreed tijdens de Utrechtse Skate Parade.

De afgelopen jaren werden er in de zomerperiode op vrijdagavonden skatetochten gehouden door Utrecht. Deze tochten werden begeleid door een motoragent die voorop reed en enkele tientallen verkeersregelaars, die ook op skates reden. Op de bewuste avond, vrijdag 17 augustus, waren er zo’n 300 deelnemers en dertig verkeersregelaars.

Toen de stoet bij de kruising van ’t Goylaan en de Jutfaseweg was, zag de betreffende verkeersregelaar een auto hard aan komen rijden uit tegengestelde richting. Hij gaf een stopteken. De auto stopte vlak voor hem en hij gaf de bestuurder aan dat hij even moest wachten.

Omdat de auto door rolde, ging de verkeersregelaar voor de auto staan om te voorkomen dat hij zou doorrijden. De bestuurder reed daarop de auto iets achteruit om vervolgens met grote snelheid weg te rijden. Hij riep daarbij iets als ‘opkankeren’, aldus het slachtoffer. Bij het wegrijden werd de verkeersregelaar geraakt. De auto reed vervolgens door rood.

Wel of geen opzet?

De verdachte gaf aan niet de opzet te hebben gehad om de verkeersregelaar aan te rijden en kon zich voor het overige niets herinneren. Op basis van de aangifte, getuigenverklaringen en camerabeelden, vond de officier van justitie bewezen dat de bestuurder met opzet tegen de verkeersregelaar was aangereden. Bovendien reed hij door rood, droeg geen gordel en reed weg nadat hij iemand had aangereden. “Kwalijk weggedrag, dat veel erger had kunnen aflopen”, aldus de officier.

Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van 14 weken en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 12 maanden. De rechter doet over ongeveer twee weken uitspraak.