Celstraf en schadevergoeding voor jonge Utrechters na gewelddadige straatroof op de Daltonlaan

De twee Utrechters die vorig jaar betrokken waren bij een gewelddadige straatroof op de Daltonlaan zijn door de rechtbank veroordeeld tot cel- en taakstraffen. Ook moeten ze samen een schadevergoeding van 3.000 euro betalen aan een van de slachtoffers, dat nog altijd dagelijks last heeft van de psychische gevolgen van het incident.

De straatroof vond plaats op 20 maart 2024 op de Daltonlaan bij het Science Park. Twee jongens op een scooter – destijds 16 en 19 jaar oud – benaderden een groepje van drie jongeren van 17, 17 en 18 jaar oud. De verdachten op de scooter vielen een van de jongens aan. De anderen probeerden hem te helpen, waarna een gevecht ontstond tussen de verdachten en de slachtoffers. Een van de overvallers trok een wapen en richtte dat op de jongens. Kort daarna werden schoten gehoord en hulzen gevonden. Twee slachtoffers raakten gewond, alhoewel dat niet door kogels was. Ook werden de jongens van persoonlijke spullen beroofd.

Zware straffen en contactverbod

Volgens de rechtbank hebben beide verdachten zich schuldig gemaakt aan een gewelddadige straatroof. Daarnaast heeft een van hen tijdens zijn schorsing nog harddrugs verhandeld; de ander werd betrapt op bezit van harddrugs.

De nu 20-jarige verdachte is veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie, waarvan 82 dagen voorwaardelijk, en moet een taakstraf van 100 uur uitvoeren. De jongere verdachte, inmiddels 18, kreeg 14 dagen cel. Omdat hij die tijd ook in voorarrest zat, hoeft hij niet meer de gevangenis in. Ook is hem een taakstraf van 80 uur opgelegd, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De rechtbank rekent het de oudste verdachte, met de hoogste straf, zwaar aan dat hij al eerder is veroordeeld voor poging tot afpersing en diefstal.

Ook legde de rechter een contactverbod op: de twee verdachten mogen geen contact meer hebben met elkaar, noch met het slachtoffer.

De impact en de psychische gevolgen van de straatroof zijn volgens de rechter nog steeds merkbaar bij een van de slachtoffers. Hij voelt zich onveilig en schrikt als hij jongens op scooters of met een helm ziet. Voor deze immateriële schade moeten de daders een schadevergoeding van 3.000 euro betalen.