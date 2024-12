Celstraf geëist tegen relschoppers FC Utrecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen tot anderhalf jaar geëist tegen supporters van FC Utrecht. Dat werd woensdag bekend tijdens de eerste zittingsdag tegen de relschoppers. Zij worden ervan verdacht zwaar geweld te hebben gebruikt tegen de politie, na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles op 26 mei 2024.

Volgens de officier van justitie moet geweld tegen de politie hard worden gestraft, en is de samenleving ‘er klaar mee’. Het proces tegen 28 verdachten is vandaag begonnen. Zij moeten in groepjes van vijf voorkomen. In totaal worden 57 verdachten vervolgd voor de rellen.

De hoogste straf gaat naar een 23-jarige man uit Maarssen. Het OM eist een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Verder kreeg hij een stadionverbod van 7,5 jaar. Door zijn betrokkenheid bij de rellen verloor de verdachte ook zijn baan als vuilnisman bij de gemeente Utrecht.

Tegen een 20-jarige man uit Zeist en een 35-jarige man uit Nieuwegein eist het OM gevangenisstraffen van zes tot twaalf maanden. Tegen twee andere verdachten werden taakstraffen van 180 uur geëist.

Aangevallen met putdeksels

Al tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles eerder dit jaar was de sfeer grimmig. Supporters van de club uit Deventer staken vuurwerk af, waarna de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd.

Na de voetbalwedstrijd probeerde de politie te voorkomen dat hooligans elkaar opzochten, maar hulpdiensten werden geconfronteerd met fors geweld door FC Utrecht supporters. De Mobiele Eenheid werd aangevallen met stenen, putdeksels en fietsen. Omstanders en politiemensen raakten daarbij ook gewond.

In de rechtbank werden beelden getoond die laten zien hoe hevig het geweld was. Op een van de getoonde fragmenten was te zien hoe iemand met grote kracht een steen naar een lid van de ME gooide. Het slachtoffer viel en liep een hersenschudding op. De 23-jarige man uit Maarssen wordt verdacht van deze daad.

Ook werden vuurwerkbommen gegooid. Meerdere agenten liepen daarbij blijvende gehoorschade op.

Verder sloegen relschoppers met stalen buizen tegen de ramen van politiebusjes. In een van de voertuigen ontstond daardoor een opening. Uit angst dat vuurwerk of stalen buizen naar binnen zouden komen, loste de politie waarschuwingsschoten.

Er heerste veel angst en paniek bij agenten volgens de officier van justitie. “ME’ers met jarenlange ervaring zeiden na afloop nog nooit zoveel agressie te hebben meegemaakt. Het leek wel oorlog.”

Volgens de officier verdient het optreden van de politie dan ook veel respect. “Dankzij de politie is de losgeslagen menigte uiteindelijk weggegaan.”