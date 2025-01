Celstraf geëist tegen Utrechter die politie en deurwaarder bedreigde en afperste

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een celstraf van 24 maanden en een contactverbod van drie jaar geëist tegen een 54-jarige man uit Utrecht. De verdachte staat terecht voor onder andere bedreiging en poging tot afpersing van een deurwaarder en twee politieagenten. Dat gebeurde na een woningontruiming in juni van 2023.

Het hele voorval gebeurde nadat er een woning in Amsterdam werd ontruimd. De Utrechter, samen met een 53-jarige man uit Den Dolder, was het niet eens met die ontruiming. De politie werd ingeschakeld, waarna het duo werd aangehouden. Maar al snel keerden de mannen terug en wendden zij zich tot de deurwaarder, die vervolgens werd bedreigd.

In oktober van hetzelfde jaar kreeg één van de politieagenten die bij de ontruiming was, bezoek op het politiebureau in Amsterdam. Daar leverden de Utrechter en de man uit Den Dolder een brief af, vol klachten over de politieman. Ze verplichtten hem om een miljoen euro te betalen of om zijn excuus aan te bieden. Als hij dat niet zou doen, zouden agenten en hun geliefden zich zorgen moeten maken om hun veiligheid. Op dezelfde dag kreeg een tweede politieagent, dit keer in Nijmegen, een soortgelijke dreigbrief. Ook hij kon geweld verwachten als het gevraagde geldbedrag, in dit geval 50.000 euro, niet op tijd zou betalen.

Soeverein

De twee mannen maken onderdeel uit van de zogenoemde soevereinenbeweging. Dit zijn personen die niet geloven dat de Nederlandse wet- en regelgeving op hen van toepassing is. Op het social mediaplatform Telegram zetten zij nogmaals aan tot geweld. De officier van justitie zegt dat iedereen mag geloven wat ze willen, maar dat de verdachten in deze zaak stappen verder gaan: “De verdachten zijn over een langere periode en heel doordacht bezig geweest met het intimideren van mensen die gewoon hun werk doen. Ze hebben het dreigend voor elkaar proberen te krijgen dat Nederland anders wordt ingericht. Dat vind ik sterk strafverzwarend.”

Volgens het OM is de zaak van de Utrechter en de man uit Den Dolder helder. “De verdachten ontkennen niet dat de dingen die ze gedaan en gezegd hebben zijn gebeurd. Het onderzoek bevestigt de feiten. Zo hebben de verdachten de bedreiging tegen de deurwaarder zelf gefilmd en is de brief voor de politieagenten bij beide verdachten aangetroffen op de computer.” Ook is er een vuurwapen aangetroffen bij de 54-jarige Utrechter.

Straf

Het OM eist tegen de 54-jarige Utrechter een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Tegen de 53-jarige man uit Den Dolder eist het OM 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 20 maanden voorwaardelijk. Ook is er een contactverbod van drie jaar geëist. “Zodat de twee verdachten elkaar gedurende deze periode niet meer kunnen beïnvloeden om strafbare feiten te plegen.”

De rechtbank doet over twee weken een uitspraak.