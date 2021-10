Celstraf voor ontvoering in Utrecht; man werd in kofferbak naar België gereden

De rechtbank in Utrecht heeft een 31-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. Hij ontvoerde in mei vorig jaar een man in Utrecht en reed met het slachtoffer in zijn kofferbak naar België. Samen met een ander is hij ook veroordeeld voor een poging tot ontvoering later op dezelfde dag.

In de nacht van 18 mei 2020 meldt een man zich bij de politie. Hij zegt een dag eerder door drie of vier mannen te zijn ontvoerd. Ze zouden hem hebben beetgepakt en hebben geslagen en getrapt. Uiteindelijk belandde hij in de achterbak van een auto en reden de mannen met hem naar België.

Naar aanleiding van de aangifte heeft de politie beveiligingsbeelden van een parkeergarage uitgekeken. Hierop is te zien hoe een schermutseling plaatsvindt tussen een aantal mannen en het slachtoffer.

Ripdeal

Op het moment dat het slachtoffer aangifte doet op het politiebureau meldt ook een andere man zich. Hij zegt dat een groep mannen hem wilde ontvoeren, maar dat dat niet is gelukt. Volgens het slachtoffer probeerden ze hem in een kofferbak te stoppen en werd hij geschopt en geslagen. Op camerabeelden van een buurtbewoner is te zien hoe drie mannen proberen hem in de kofferbak te duwen. Omdat hij zich verzet lukt dit niet en blijft hij uiteindelijk alleen achter op het parkeerterrein.

Het slachtoffer van de voltooide ontvoering eerder die dag verklaart bij de politie dat hij wist van deze poging tot ontvoering. De mannen zouden het op hen gemunt hebben in verband met een (mislukte) ripdeal.

Er stonden twee mannen terecht voor de ontvoering en poging tot ontvoering. De rechter veroordeelde de 31-jarige verdachte voor beide daden, hij kreeg 20 maanden cel opgelegd. De andere verdachte, een 34-jarige man, is alleen veroordeeld voor de poging tot ontvoering. Hij moet 8 maanden de gevangenis in.