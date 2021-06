Celstraf voor Utrechter die vuurwerk wilde laten ontploffen in auto van ex

Een 56-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man knoopte samen met een 54-jarige Utrechter cobra’s aan elkaar vast en gooide die in de auto van zijn ex-partner. Ook de andere man kreeg een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk.

De twee bonden op 1 januari vorig jaar meerdere cobra’s (illegaal knalvuurwerk) aan elkaar vast. Vervolgens sloegen ze een ruit in van de auto van de ex-partner van de 56-jarige man. Ze staken het vuurwerk aan en gooiden dat in de auto van het slachtoffer. Het vuurwerk zorgde wel voor een steekvlam, maar ontplofte niet.

Een buurtbewoner belde de politie, die onderzoek deed. Ook moesten enkele buren tijdelijk hun huis verlaten, omdat toen nog niet duidelijk was of het om een explosief ging en hoe gevaarlijk het was. Later bleek uit onderzoek van het NFI dat de cobra’s niet voldoende kracht hadden om gevaar te veroorzaken.

Schuldig

De rechtbank concludeerde dat allebei de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging met brandstichting. Een van de mannen is ook schuldig aan vernieling van de autoruit. De impact was volgens de rechtbank niet alleen voor het slachtoffer groot. Het incident heeft namelijk ook in de buurt gezorgd voor gevoelens van angst en onveiligheid.

Uit verklaringen van een getuige blijkt dat de medeverdachte uiteindelijk het vuurwerk in de auto heeft gegooid, maar dat het initiatief lag bij de ex-vriend van het slachtoffer. Volgens deskundigen kampt de ex-vriend met verschillende stoornissen, waaronder een verstandelijke beperking, ADHD en depressiviteit. Het gepleegde feit is hem daardoor in verminderde mate toe te rekenen, stelt de rechtbank.

Niet terug naar de gevangenis

De mannen zijn veroordeeld tot zes maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Omdat ze allebei die tijd al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet terug naar de gevangenis.

De 56-jarige man krijgt begeleiding en zet die hulp vrijwillig voort. Hij krijgt naast de celstraf een contactverbod met zijn ex-partner opgelegd. De andere man moet van de rechter ook hulp zoeken en in overleg met de reclassering op zoek naar een instantie waar hij onder begeleiding kan wonen.