Celstraf voor Utrechter nadat hij honderden kilo’s coke vervoerde

De rechtbank heeft een 35-jarige man uit Utrecht en een 53-jarige man uit Nieuwaal veroordeeld tot celstraffen nadat ze schuldig zijn bevonden van cocaïnehandel. Een derde verdachte gaat vrijuit. De mannen vervoerden honderden kilo’s coke.

De politie en het FIOD besloten in maart 2023 een auto in de omgeving van Utrecht te observeren die vermoedelijk gebruikt werd bij cocaïnehandel, nadat een afgeluisterd gesprek van een van de verdachten was onderschept. Tijdens een drugsdeal in december konden de verdachten op heterdaad gearresteerd worden, waarbij een kist met 60 kilogram cocaïne onderschept werd.

Celstraffen

De rechtbank oordeelt dat de 35-jarige man uit Utrecht niet alleen een rol had bij het transport, maar ook betrokken was bij het verkopen, afleveren en de verstrekking van de drugs. De man is veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege betrokkenheid bij acht drugstransporten waarin honderden kilo’s cocaïne zijn vervoerd.

De 53-jarige medeverdachte verklaarde betrokken te zijn bij de transporten, maar gaf aan niet te weten dat er cocaïne werd vervoerd. Hij is uiteindelijk veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De rechtbank oordeelt dat hij een ‘kleinere rol’ heeft gehad in de transporten dan de Utrechter, en bovendien alleen betrokken was bij het transport.

Geen veroordeling

De derde verdachte, een 51-jarige man uit Meteren, is vrijgesproken door een gebrek aan wettig en overtuigend bewijs van zijn betrokkenheid bij de drugshandel.

Een vierde verdachte, een 51-jarige Utrechter, wordt in een latere zaak behandeld. Hij wordt gezien als de vermoedelijke organisator van de drugstransporten, maar zal vanwege medische redenen pas later bij de rechtbank moeten verschijnen.