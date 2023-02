Celstraffen tot zes jaar geëist tegen leden van plofkraakbende; bestelde pinautomaten hingen vol met afluisterapparatuur

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tot zes jaar cel geëist tegen vijf leden van een criminele organisatie gericht op het plegen van plofkraken vanuit Nederland in Duitsland. De groep nam volgens het OM zeer grote risico’s. Een verdachte kwam in Utrecht om het leven bij een ontploffing en een vrouw overleed nadat haar auto werd aangereden door een verdachte.

Het onderzoek naar deze plofkraakbende is een samenwerking geweest tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten. Na een tip van een producent van pinautomaten maakt de Duitse justitie in maart 2020 bij de Nederlandse collega’s melding van een verdachte bestelling van pinautomaten op het adres van een loods in Utrecht.

‘Risico’s voor zichzelf, maar vooral ook risico’s voor omwonenden van de pinautomaten’

De bestelde pinautomaten worden vervolgens in het geheim voorzien van camera’s en afluisterapparatuur en de loods in Utrecht wordt in de gaten gehouden. Alle informatie die het politieteam verzamelt, leidt in de periode daarna stap voor stap tot de identificatie van een groep verdachten. Afgeluisterde (telefoon)gesprekken en bakens onder een aantal door de groep gebruikte auto’s geven steeds meer inzicht in waar de verdachten mee bezig zijn.

Risico’s

Volgens het OM blijkt dat de groep bereid was om enorme risico’s te nemen om de buit binnen te halen. “Risico’s voor zichzelf, maar vooral ook risico’s voor omwonenden van de pinautomaten die opgeblazen werden en voor verkeersdeelnemers wiens weg zij kruisten tijdens hun dollemansritten van en naar Duitsland”, schrijft het OM.

Zo kwam een jonge vrouw om het leven nadat haar auto nabij Nieuwegein in botsing kwam met een auto die – bestuurd door een van de verdachten – met hoge snelheid over de snelweg reed tijdens een testrit. Dit incident werd overigens niet behandeld in dit proces, de bestuurder was eerder al veroordeeld tot vier jaar cel vanwege de dodelijke aanrijding, maar laat het volgens het OM wel zien hoe ‘verwerpelijk’ de groep te werk ging.

Ontploffing

Op 5 september 2020 vindt er een ontploffing plaats in de loods in Utrecht die in de gaten werd gehouden door de politie. In de loods treffen hulpdiensten het levenloze lichaam van een van de verdachten aan. Daarnaast vindt de politie er onder meer vier pinautomaten, gasflessen, explosieven en diverse andere stoffen en goederen die gebruikt worden bij het plegen van plofkraken. De loods zou gebruikt zijn voor het experimenteren met het opblazen van Duitse pinautomaten. De dood van de verdachte is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een ongeluk met de aanwezige explosieven.

De ontploffing in Utrecht en het aantreffen van de spullen leidt tot de eerste aanhoudingen. Afgeluisterde gesprekken leiden daarna tot de vondst van nog een zeer gevaarlijke hoeveelheid explosieve stoffen in een berging in Den Bosch. Een compleet woonblok moest na deze vondst ontruimd worden. In de maanden die volgen, leidt het onderzoek tot steeds meer bewijs en kunnen diverse verdachten aangehouden worden op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van plofkraken.

‘Het maken van explosieven en het regelen en prepareren van snelle auto’s’

Uiteindelijk heeft het onderzoek ertoe geleid dat zes verdachten worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om vijf mannen van begin twintig uit Utrecht en Den Bosch en een 31-jarige vrouw uit Den Bosch. Ze worden allen verdacht van het voorbereiden van plofkraken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van voorverkenningen, het maken van explosieven en het regelen en prepareren van snelle auto’s. Drie van hen worden er ook van verdacht daadwerkelijk een plofkraak en één of meer pogingen daartoe te hebben gepleegd in Duitsland. Bij twee verdachten is ook het bezit van explosieven ten laste gelegd.

De officier van justitie eiste tegen vijf verdachten onvoorwaardelijke celstraffen variërend tussen zes jaar en negen maanden. De rechtbank doet binnenkort uitspraak.