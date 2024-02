Cosmetische kliniek aan Gerbrandystraat in Utrecht weer open na beschieting

De cosmetische kliniek aan de Gerbrandystraat in Utrecht gaat ruim twee weken na de beschieting weer open. Dat meldt het bedrijf in een bericht op Instagram. Wat de aanleiding van de beschieting was, is nog onduidelijk. De politie doet nog onderzoek.

Eerder deze maand is de kliniek beschoten. Een paar dagen daarvoor werd het andere filiaal van de kliniek in Rotterdam ook al beschoten. Bij beide incidenten zijn geen gewonden gevallen. De kliniek besloot daardoor uit voorzorg tijdelijk dicht te gaan.

Zo schrijft de kliniek in een bericht dat het om een ‘pure voorzorgsmaatregel’ ging: “We wilden door de onduidelijke situatie geen enkel risico nemen op het gebied van veiligheid en hebben hierover nauw overlegd met de politie, net zoals over de beslissing om te heropenen.”

Onderzoek

Het onderzoek van de politie loopt nog en de kliniek zegt volledige medewerking te verlenen. Over de aanleiding van de beschieting is nog niets bekend. Het bedrijf zegt de resultaten van het onderzoek af te wachten ‘alvorens verder inhoudelijk te communiceren’.

Eerder kwam Drs. Samana Clinics ook al in het nieuws vanwege een aflevering van het BNNVARA-programma BOOS. Er zou achter de schermen een hoop zijn misgaan en in de aflevering werd stevige kritiek geleverd op de manier waarop gewerkt zou worden. “We benadrukken onze rotsvaste overtuiging dat wij recht in onze schoenen staan, zowel wat betreft de uitzending, waar we eerder al deze communicatie over deden, als over de incidenten”, aldus de cosmetische kliniek.

Warme reacties

Het bedrijf sluit het bericht af door iedereen te danken voor de ‘warme reacties’ die ze hebben ontvangen. Wanneer het politieonderzoek afrondt is nog onduidelijk.