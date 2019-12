Criminaliteitscijfers in Utrecht lijken te dalen; Wel meer drugs- en wapendelicten

De criminaliteitscijfers lijken dit jaar in Utrecht te dalen. RTL Nieuws heeft in de eerste negen maanden 10.154 veelvoorkomende misdrijven geteld en de prognose is daarmee beter dan vorig jaar.

RTL heeft een overzicht gemaakt van geregistreerde misdrijven in Nederland op gemeenteniveau. De analyse komt uit cijfers van de politie. Het gaat om cijfers van 16 veelvoorkomende delicten.

Drugs- en wapenhandel lijken te stijgen in het land én de gemeente, terwijl woninginbraken weer af lijken te nemen in Utrecht.

De verwachting is dat het aantal zaken van drugshandel stijgt van 224 naar 232 zaken dit jaar in Utrecht en voor wapenhandel van 89 naar 107 zaken. Ook in de rest van Nederland is er een stijging voorzien op deze gebieden.

Moord en doodslag

Tot oktober 2019 werden in Utrecht 40 zaken geregistreerd als moord en doodslag. In het hele vorige jaar waren dat er 67. Opvallend in heel 2018 waren er 13 overvallen in Utrecht en tot en met oktober dit jaar werden al 12 overvallen geregistreerd.

De meest voorkomende vorm van criminaliteit in Utrecht is volgens het medium diefstal uit motorvoertuigen. Dit jaar tot oktober al 3177 keer. Vorig jaar stopte de teller op 4755 diefstallen uit motorvoertuigen. Kijk alle cijfers over de stad hier.