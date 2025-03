Dertig kilo drugs gevonden bij onderzoek naar Utrechtse zorgfraude

Bij een huiszoeking in het centrum van Utrecht heeft de recherche ongeveer 30 kilo verdovende middelen aangetroffen. Dat meldt de Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie. De doorzoeking vond plaats in het kader van een onderzoek naar fraude met zorggeld. Drie verdachten zijn aangehouden.

De vondst heeft te maken met drie verdachten die eind januari werden opgepakt. Het gaat om twee vrouwen van 55 en 60 jaar oud en een man van 61 jaar oud. Ze worden verdacht van het witwassen van meer dan een miljoen euro aan zorggelden.

Meerdere woningen van de verdachten zijn doorzocht. Nu zijn opnieuw drie woningen doorzocht, waaronder een woning in het centrum van Utrecht. Daar werd 30 kilo aan verdovende middelen gevonden. Daarbij zijn opnieuw drie verdachten, van 43, 53 en 54 jaar, opgepakt. Zij zitten nog vast.

De gemeente gaf eerder al aan strenger toezicht te willen houden op zorginstellingen in de stad vanwege signalen dat criminelen steeds vaker actief zijn in de zorgsector. Met een nieuwe aanpak wil de gemeente ervoor zorgen dat zorggeld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is.