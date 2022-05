Dertig maanden cel geëist tegen Utrechter die verdacht wordt van witwassen van miljoen euro aan contant geld

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dertig maanden cel geëist tegen een 58-jarige man uit Utrecht die verdacht wordt van het witwassen van in totaal ruim een miljoen euro. De verdachte werd aangehouden op de parkeerplaats van een hotel in Leusden, waar hij een tas geld wilde overdragen. In de tas zat 300.000 euro contant geld.

De politie hield op de parkeerplaats van het hotel twee mannen aan op verdenking van witwassen. Tijdens het doorzoeken van de hotelkamer van de 58-jarige Utrechter vond de politie in een hotelkluis nog een ruim 100.000 euro. De verdachte zegt dat hij dacht dat in de tas die hij moest afgeven kleding zat en de ton in de hotelkluis zou een erfenis zijn. De officier van justitie vindt dat verhaal ongeloofwaardig.

Uit onderzoek van Landelijk Parket blijkt dat de man alleen vorig jaar al in totaal ruim een miljoen euro heeft witgewassen. De officier van justitie denkt dat de geldbedragen een criminele herkomst hebben. Bij de verdachte werden onder meer zogenoemde tokens gevonden, briefjes van 5 met daarop een notitie. In zijn telefoon werd een telefoonnummer uit Gibraltar gevonden dat opgeslagen was onder de naam ‘geld’.

Volgens het OM heeft de man ‘geen aannemelijke herkomst’ voor de grote geldbedragen kunnen geven. Het OM vindt dan ook dat bewezen kan worden dat de verdachte de geldbedragen heeft overgedragen.

Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden en wil dat de man een boete van 40.000 euro betaalt. De zaak tegen de tweede verdachte wordt op 20 juni behandeld.