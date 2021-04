Deurbelcamera filmt inbreker op de Voorstraat in Utrecht

De politie in Utrecht is op zoek naar een persoon die woensdagavond probeerde in te breken in een huis aan de Voorstraat. De inbreker kon ontkomen, maar werd wel gefilmd door de deurbelcamera van het slachtoffer.

De bewoner van het huis aan de Voorstraat kreeg rond 20.50 uur een melding dat er iemand bij zijn voordeur stond. Het bleek te gaan om ongewenst bezoek, want de persoon voor de deur was bezig in te breken.

De inbreker wist te ontkomen via het dak van de woning en via de Lange Jansstraat, maar werd tijdens het inbreken wel gefilmd door de videodeurbel die bij de voordeur hing. De politie is nog bezig met het onderzoek en zoekt onder meer mensen die nog meer beelden van de inbreker hebben.