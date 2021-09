Deze personen stalen mogelijk een zilveren WK-medaille uit de woning van een hockeyster

De zilveren WK-medaille van een hockeyster die in Utrecht woont is tijdens een inbraak gestolen. De politie heeft nu foto’s gedeeld, waarop de verdachten van de woninginbraak te zien zijn.

De inbraak vond al op 22 juni van dit jaar plaats. Rond 07.00 uur ontdekt een bewoonster van een huis aan de Begijnekade in Utrecht dat er die nacht is ingebroken. De verdachte is vermoedelijk via een raam op de eerste verdieping binnengekomen.

Uit de woning werden onder andere sieraden, computerapparatuur, geluidsapparatuur en een bankpas gestolen. Daarnaast werd ook een zilveren WK-medaille van de wereldkampioenschappen dameshockey van 2018 in Londen gestolen.

Met de gestolen bankpas is even later een keer contactloos betaald bij onder meer een tankstation aan de Einsteindreef en bij een supermarkt aan de Zambesidreef. “Wie herkent deze verdachte, die met een net gestolen bankpas meerdere malen contactloos betaald”, vraagt de politie zich af.