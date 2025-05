Dief steelt dure JBL-box uit Utrechts studentenhuis

De politie is op zoek naar een man die op zaterdag 12 oktober vorig jaar tussen 03.00 en 04.00 uur ’s nachts een JBL Partybox ter waarde van bijna € 600,- heeft gestolen uit een studentenhuis aan de Achterclarenburg in Utrecht. Er zijn nog meer waardevolle spullen verdwenen uit het huis, maar onduidelijk is of de man hier ook bij betrokken is geweest.

De man ging, nadat hij de box had meegenomen, met zijn fiets richting de Stadhuisbrug om vervolgens via Oudkerkhof uit het beeld van de camera’s te verdwijnen. Er zijn ook gouden sieraden, een MacBook, een koptelefoon van Sony en AirPods uit het studentenhuis verdwenen. De politie kan niet met zekerheid zeggen of de man hier iets mee te maken heeft.

Signalement

De man heeft een lichte huidskleur, slank postuur en heeft donker/zwart haar waarbij hij een wijkende haargrens heeft en kalend is. In de nacht van zaterdag 12 oktober 2024 droeg hij een donkerblauwe/-grijze jas met een capuchon en een witte kraag, met daaronder een lichtkleurige trui. Daarnaast droeg hij een zwarte trainingsbroek met horizontale strepen van vermoedelijk het merk Adidas en had hij zwarte schoenen van het merk Nike aan.

De politie is op zoek naar de identiteit van de man en vraagt mensen om zich te melden als ze meer informatie hebben.