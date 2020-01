Dieven breken kluizen Café Averechts open en stelen €4.000

Eén of meerdere inbrekers hebben woensdagochtend zo’n 4.000 euro gestolen uit de kluizen van Café Averechts in de Utrechtse Vogelenbuurt. De buit was de gehele contante omzet van de maand december.

De dieven zijn via een zijdeur binnengekomen en hebben met de schroevendraaiers van het café een kast opengebroken en daarna de kluizen. Volgens Henriëtte Spaink van Averechts moet het een persoon zijn die eerder in het café is geweest. “Anders weet je niet waar de schroevendraaiers liggen en waar de kluizen staan.”

Het is volgens Spaink overigens uitgesloten dat één van de vrijwilligers van Averechts achter de misdaad zit. “Dan weet je waar de sleutel ligt en hoef je niks open te breken. Volgens de politie wisten de inbrekers overigens precies hoe je sloten open moet breken.”

Wrang

Bij Café Averechts werken alleen maar vrijwilligers. De winst wordt geschonken aan een goed doel. “Dat maakt het extra wrang. Iedereen heeft zich een slag in de rondte gewerkt en zien nu dat alles op deze manier weg wordt gejat.”

Eind 2017 is ook al een keer bij de kroeg ingebroken. Ook toen zijn er duizenden euro’s gestolen. Vanuit verschillende brouwerijen kreeg Averechts bierfusten gedoneerd en ook had en anonieme gever het gestolen bedrag op de rekening van het café gestort.